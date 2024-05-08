Какую воду давать кошке: ошибается каждый первый

Коты, как и все другие животные, нуждаются в воде. Поэтому важно обеспечить питомцу постоянный доступ к миске или другой емкости с чистой жидкостью. Важно знать, какую воду можно давать своему пушистому другу, так как это может оказаться значительно важнее, чем кажется на первый взгляд.
Неправильный выбор воды может быть опасен для здоровья кошки. Некоторые владельцы наливают в миску простую водопроводную воду, но это может быть серьезной ошибкой.
В водопроводной воде могут содержаться вредные компоненты. Сообщается, что многие хозяева предпочитают кипятить воду и дать ей остыть перед употреблением, однако даже кипячение не избавляет жидкость от всех вредных примесей.
Лучший выбор для кошки — это фильтрованная вода, которая является полностью безопасной для питомца. Также хорошей альтернативой может стать бутилированная питьевая вода. Хотя это и потребует дополнительных затрат, они оправданы, если речь идет о здоровье вашего домашнего любимца.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.