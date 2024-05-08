Какую воду давать кошке: ошибается каждый первый

Ветеринары дали ответ, какую воду давать кошке

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Коты, как и все другие животные, нуждаются в воде. Поэтому важно обеспечить питомцу постоянный доступ к миске или другой емкости с чистой жидкостью. Важно знать, какую воду можно давать своему пушистому другу, так как это может оказаться значительно важнее, чем кажется на первый взгляд.

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Неправильный выбор воды может быть опасен для здоровья кошки. Некоторые владельцы наливают в миску простую водопроводную воду, но это может быть серьезной ошибкой.

В водопроводной воде могут содержаться вредные компоненты. Сообщается, что многие хозяева предпочитают кипятить воду и дать ей остыть перед употреблением, однако даже кипячение не избавляет жидкость от всех вредных примесей.

Лучший выбор для кошки — это фильтрованная вода, которая является полностью безопасной для питомца. Также хорошей альтернативой может стать бутилированная питьевая вода. Хотя это и потребует дополнительных затрат, они оправданы, если речь идет о здоровье вашего домашнего любимца.