Страховая компания "Абсолют Страхование" выплатила 8,5 млн рублей за украденные во время перевозки игровые консоли

СК "Абсолют Страхование" выплатила 8,5 млн рублей за украденные консоли

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Абсолют Страхование" осуществила выплату в размере 8,5 миллионов рублей в связи со страховым инцидентом, когда в процессе транспортировки были украдены игровые консоли.

Фото: flickr.com by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Этот инцидент произошел в ходе доставки застрахованного груза из Чехова в Казань, где злоумышленники украли игровые консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S. Владелец груза обратился в "Абсолют Страхование" для возмещения ущерба.

"Экспертная оценка показала, что утрачены товары на сумму более 8 млн рублей. Случай был признан страховым, и клиенту выплачена компенсация", — отметил руководитель отдела страхования в сфере транспорта и логистики компании "Абсолют Страхование" Александр Самохин.