Страховая компания "Абсолют Страхование" осуществила выплату в размере 8,5 миллионов рублей в связи со страховым инцидентом, когда в процессе транспортировки были украдены игровые консоли.
Этот инцидент произошел в ходе доставки застрахованного груза из Чехова в Казань, где злоумышленники украли игровые консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S. Владелец груза обратился в "Абсолют Страхование" для возмещения ущерба.
"Экспертная оценка показала, что утрачены товары на сумму более 8 млн рублей. Случай был признан страховым, и клиенту выплачена компенсация", — отметил руководитель отдела страхования в сфере транспорта и логистики компании "Абсолют Страхование" Александр Самохин.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.