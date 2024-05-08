Операция может изменить личность: обнаружено неожиданное последствие пересадки органов

Medical Xpress: пересадка органов может изменить личность человека

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Изменения личности после трансплантации органов, особенно сердца, могут быть связаны не только с психологическими ожиданиями, известными как плацебо-эффект, но и с биологическими процессами в организме реципиента.

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Исследования указывают, что сердце и другие органы выделяют гормоны и сигнальные молекулы, которые влияют на различные аспекты физиологии и поведения человека.

Сердце, например, производит предсердный и мозговой натрийуретические пептиды, которые играют ключевую роль в регуляции баланса жидкости и электролитов в теле. Эти пептиды также оказывают воздействие на нервную систему, в частности на гипоталамус, который регулирует реакции "бей или беги". Такое воздействие может приводить к изменениям в поведенческих реакциях и общем самочувствии пациента.

После трансплантации наблюдается постоянное увеличение уровня натрийуретических пептидов, что может приводить к длительным изменениям в организме реципиента. Кроме того, через некоторое время после операции происходит частичное восстановление нервных связей, что также влияет на функционал пересаженного органа и состояние нервной системы, сообщает Medical Xpress.

Интересно, что в организме реципиента продолжают циркулировать клетки донора, включая донорскую ДНК, что вызывает определенные иммунные реакции. Эти реакции могут дополнительно влиять на личностные и эмоциональные характеристики человека.

Таким образом, научные данные подтверждают, что изменения в личности после трансплантации органов могут иметь как психологическую, так и биологическую природу, что открывает новые направления для изучения влияния физиологии на психологию человека.