"Не поверите, в процессе!": Ивлеева намекнула на возвращение в "Орёл и решка"

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась информацией о возможном возвращении к съемкам в популярной передаче "Орёл и решка".
Ранее пользователи социальных сетей активно призывали Ивлееву вернуться в шоу. Она ответила, что уже находится "в процессе" подготовки.
Телепередача, известная своей концепцией контрастного путешествия с разными бюджетами, транслировалась на российских и украинских каналах с 2011 по 2022 год.
Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом.
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