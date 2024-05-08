"Не поверите, в процессе!": Ивлеева намекнула на возвращение в "Орёл и решка"

Анастасия Ивлеева рассказала о возможном возвращении к съемкам в "Орле и решке"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале поделилась информацией о возможном возвращении к съемкам в популярной передаче "Орёл и решка".

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Ранее пользователи социальных сетей активно призывали Ивлееву вернуться в шоу. Она ответила, что уже находится "в процессе" подготовки.

Телепередача, известная своей концепцией контрастного путешествия с разными бюджетами, транслировалась на российских и украинских каналах с 2011 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом.