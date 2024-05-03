Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов против СВО: "От страха"

Анастасия Ивлеева объяснила удаление постов и испуг перед обществом

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью с YouTube-каналом "Лука Ебков" блогерша Анастасия Ивлеева объяснила свое решение удалить посты, в которых она выражала свое отношение к СВО.

Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

"Думаю, что комментировать публикации, которые были сделаны два года назад, уже неактуально. Тогда не было ни разбора, ни понимания, ни знания каких-либо исторических данных. Но смысл остался: я против войны, как и любой нормальный человек", — пояснила девушка.

Она отметила, что комментировать такие публикации уже неактуально, так как тогда она не обладала необходимым разбором и знаниями. Ивлеева также призналась, что испугалась реакции общества на свои посты и приняла эмоциональное решение удалить их.

"От растерянности, незнания и страха я это все удалила. Потом вернула", — поделилась блогерша.

Она поделилась, что ей пришлось столкнуться с массовым хейтом и критикой, что привело к коллапсу. Блогер также упомянула о штрафе, наложенном на нее за дискредитацию армии из-за ее постов в Instagram*.

* - запрещенная социальная сеть.