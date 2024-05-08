Загородное жилье в России: 73% граждан мечтают о покупке или строительстве дома

Более 15% россиян ни за что не переедут в загородный дом

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Исследование портала "ВсеИнструменты.ру" показало, что хотя интерес к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) увеличивается, 27% россиян предпочитают не рассматривать возможность переезда в дом за городом. Эта группа людей чувствует себя комфортно в условиях городской квартиры с легким доступом к различным удобствам и считает строительство и содержание загородного дома излишне затратным.

Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Тем не менее, большинство опрошенных выразили желание приобрести загородное жилье. О желании иметь собственный дом заявили 73% участников опроса. В отношении финансовых планов на покупку или строительство дома мнения распределились следующим образом:

38% готовы потратить до 1,5 млн рублей;

27% намерены выделить от 1,5 до 3,5 млн рублей;

9% планируют инвестировать более 9 млн рублей.

Четверть желающих обзавестись загородной недвижимостью готовы заняться строительством самостоятельно, 62% предпочли бы купить уже построенный дом, а 13% рассматривают вариант строительства по проекту от застройщика. Многие считают идеальным вариантом дом, расположенный недалеко от города с доступностью к водоему и возможностью подключения к скоростному интернету.