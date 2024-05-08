Загородное жилье в России: 73% граждан мечтают о покупке или строительстве дома

Исследование портала "ВсеИнструменты.ру" показало, что хотя интерес к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) увеличивается, 27% россиян предпочитают не рассматривать возможность переезда в дом за городом. Эта группа людей чувствует себя комфортно в условиях городской квартиры с легким доступом к различным удобствам и считает строительство и содержание загородного дома излишне затратным.
Тем не менее, большинство опрошенных выразили желание приобрести загородное жилье. О желании иметь собственный дом заявили 73% участников опроса. В отношении финансовых планов на покупку или строительство дома мнения распределились следующим образом:
Четверть желающих обзавестись загородной недвижимостью готовы заняться строительством самостоятельно, 62% предпочли бы купить уже построенный дом, а 13% рассматривают вариант строительства по проекту от застройщика. Многие считают идеальным вариантом дом, расположенный недалеко от города с доступностью к водоему и возможностью подключения к скоростному интернету.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.