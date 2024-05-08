Шотландский пенсионер пропал в Таиланде: семья ищет помощи через соцсети

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65-летний шотландец отправился в отпуск в Таиланд и бесследно исчез

0:52
Туризм

Шотландец уехал отдыхать в Таиланд в честь выхода на пенсию и пропал без вести, сообщает Daily Mail.

65-летний шотландец отправился в отпуск в Таиланд и бесследно исчез
Фото: flickr.com by Bryan Ledgard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным издания, 65-летний Дэвид Голдторп из Эдинбурга провёл неделю в Бангкоке и должен был вернуться домой в воскресенье, 5 мая. Однако он не явился на рейс с пересадкой в Дохе, как отмечает местная полиция. Родные мужчины отметили, что последние его сообщения были необычными, после чего он перестал отвечать на звонки и сообщения.

"После ряда странных сообщений и последующего молчания мы не получали новостей от нашего дяди уже несколько дней", — рассказал один из его племянников. 

Семья активно делится фотографиями Голдторпа в социальных сетях, надеясь на помощь общественности, и поддерживает связь с властями Таиланда.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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