Баскетболист Харден стал владельцем ФК "Динамо Хьюстон"

Баскетболист Джеймс Харден сообщил, что вошел в группу совладельцев футбольного клуба "Динамо Хьюстон". Игрок считает этот проект перспективным и называет себя фанатом "соккера", как называют европейский футбол в США.

"Футбол в целом, и особенно MLS, пользуется популярностью в этой стране. Я был фанатом игры в течение нескольких лет и знаю, что у Хьюстона есть огромная футбольная фанатская база, так что это было легкое решение для меня, когда появилась такая возможность", - заявил Харден в интервью клубной пресс-службе.

Харден на протяжении семи сезонов выступает за "Хьюстон Рокитс". Он завоевал титул самого ценного игрока в 2018 году, а в составе сборной США выиграл Олимпиаду и чемпионат мира.

"Хьюстон Динамо" был образован в 2006 году. Команда дважды выиграла чемпионат MLS.

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