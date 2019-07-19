Ягудин: история Загитовой и Медведевой похожа на нашу с Плющенко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сравнил соперничество между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой со своим противостоянием с Евгением Плющенко. По его словам, СМИ зачастую преувеличивают градус борьбы между спортсменами.
На Олимпиаде-2002 Ягудин завоевал золото, а Плющенко - серебро. В 2018 году Загитова взяла золотую медаль в Пхенчхане, а Медведева осталась второй. После этого СМИ стали говорить о сложных отношениях между девушками, которые работали с одним тренером.
"Просто популярность фигурного катания зашкаливает, вот и число хейтеров тоже растет. Особенно у Загитовой и Медведевой. У них практически та же история, что и у нас с Женей в 2002-м. Только тогда СМИ были другие. Сейчас, в век интернета и гаджетов, информация распространяется в разы быстрее. А в остальном - все то же самое.
Кто что сказал, кто куда посмотрел, поздравил ли Мишин нас с победой, что ответили мы и так далее. Да поддержите вы спокойно и того, и другого! Плющенко и Ягудина, Медведеву и Загитову. Это же все наши победы! Хотя такие личные противостояния, конечно, еще добавляют популярности виду спорта", - заявил Ягудин в интервью "Советскому спорту".
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