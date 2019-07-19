Пловец Кирилл Беляев стал серебряным призером чемпионата мира в корейском Кванджу на дистанции 25 километров. Он на 0,3 секунды отстал от победителя Акселя Реймонда из Франции. Третьим стал итальянец итальянец Алессио Окиппинти, уступивший Беляеву 3 секунды.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта лидирует Китай. На счету команды 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награды. Второй идет Россия - 6 золота и 4 серебра. Третьей идет Германия - 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
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