Пловец Беляв выиграл серебро на дистанции 25 км

Пловец Кирилл Беляев стал серебряным призером чемпионата мира в корейском Кванджу на дистанции 25 километров. Он на 0,3 секунды отстал от победителя Акселя Реймонда из Франции. Третьим стал итальянец итальянец Алессио Окиппинти, уступивший Беляеву 3 секунды.



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В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта лидирует Китай. На счету команды 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награды. Второй идет Россия - 6 золота и 4 серебра. Третьей идет Германия - 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

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