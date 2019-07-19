Футболисты "Ньюкасла" приняли участие в уличной драке

Футболисты "Ньюкасла" Джонджо Шелви и Карл Дарлоу приняли участие в уличной драке. Инцидент произошел в городе Морпет незадолго до вылета команды в Китай, сообщает Daily Mail.



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В ночь на субботу около одного из ресторанов незнакомый мужчина оскорбил Шелви, который страдает облысением. "Иди домой, крестьянин", - ответил на оскорбление футболист, после чего завязалась драка. Таблоиды отмечают, что сам Шелви не принимал активного участия в потасовке, а удары наносил Дарлоу.

Пока никаких последствий для футболистов нет, но "Ньюкасл" обещал провести расследование.

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