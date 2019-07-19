96-летний американец побил рекорд в беге на 5000 м

96-летний Рой Энглерт побил мировой рекорд на дистанции 5000 м для своей возрастной категории. Он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущее достижение Фрэнка Левайна было улучшено на 8 минут.
"Это весело. Невесело, когда бежишь, но очень здорово финишировать", - заявил Энглерт.
Спортсмен является рекордсменом в беге на 800, 150 и 3000 метров для своей возрастной категории - 95-99 лет. Также на его счету рекордные забеги в эстафетах 4 по 100, 4 по 400, 4 по 800 метров.
Фото: instagram.com
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