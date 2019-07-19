Клопп пока не собирается продлевать контракт с "Ливерпулем"

Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что пока не задумывался о продлении контракта с "Ливерпулем". У тренера еще три года по соглашению с английским клубом.



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"Не думаю, что стоит задумываться о будущем тренера за три года до завершения контракта. Сколько я еще буду в "Ливерпуле"? Минимум три года - такой вот ответ", - заявил Клопп в комментарии AFP.

Клопп на протяжении семи лет возглавлял "Майнц", еще семь лет - дортмундскую "Боруссию". В 2015 году подписал контракт с "Ливерпулем". В прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов.

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