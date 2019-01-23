Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России

Исключать случаи падающих в обморок от голода детей в школах надо усилиями законодательной и исполнительной власти, сказал «Правде.Ру» депутат Госдумы Олег Шеин.

Как сообщил в среду уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Кислицын, в школах «участились случаи падения детей в голодные обмороки». Это, по мнению классных руководителей, связано с социальным расслоением среди родителей учеников сельских школ. У некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему 50 рублей, которые нужно заплатить за обеды.

Причем если сначала это были лишь единичные случаи, то "теперь покатился целый ком", сказал Дмитрий Кислицин. Такая ситуация наблюдается в сельских школах и в школах, куда детей привозят из деревень.

Как сказал «Правде.Ру» член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, такая проблема в регионах есть, так как меры социальной поддержки на питание детей из малообеспеченных семей были «сжаты», а, "даже по официальным данным, каждый седьмой россиянин живет в нищете".

Так, в Астраханской области областные бюджетные дотации были отменены 3 года назад, и «Справедливая Россия» сейчас ведет переговоры с областным правительством по восстановлению этой выплаты, отметил депутат.

По мнению Олега Шеина, нужно отнести детское питание в учебных заведениях к категории федеральных полномочий и профинансировать его. Пока же регионам должен последовать сигнал от руководства страны о том, чтобы в своих бюджетах они "чуть поджали", например, капитальное строительство и увеличили бы финансирование питания детей в школах. Есть проблема и с качеством питания, продолжил Олег Шеин.

"Федеральный закон №44 определяет, что победителем конкурса является тот, кто поставит дешевле всего. И регионы являются заложниками нормы закона, по которому либо они должны покупать по закону, но покупать брак, фальсификат, низкокачественные виды продукции, либо они выполняют норму законы, но тогда они детей просто травят", - резюмировал Олег Шеин.

Как сообщала "Правда.Ру", Национальный родительский комитет России предложил ввести стандарты бесплатного питания в общеобразовательных школах России. Глава комитета Ирина Волынец направила соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой и руководителю Министерства труда Максиму Тополину.

Читайте по теме: Столы для богатых и бедных - в школьных столовых Екатеринбурга "поделили" детей

Накрыли поляну... для детей

Подвох от Кузнецовой: зачем родителям проверять школьные обеды