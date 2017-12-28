Какая-то онкология информационного поля вокруг: навальнята пишут про навального, кремлевцы пишут про навального, даже в ЕС кто-то рассказывает про навального. А мне вот моя тётка рассказывает, что у нее стабильно снижают размер пенсии, в то время как по телевизору рассказывают об ее увеличении. И не у нее одной. Но кого может заинтересовать такая проблема, если есть навальный?
Про уренгойского мальчика поговорили и забыли. Никто и не вспоминает про необходимость аттестации учителей идеологических дисциплин.
Про голых мужиков на сцене Большого сказали, что — самое важное светское событие, а то, что такое искусство неприемлемо для большинства — тоже как-то забыли обсудить.
В православном храме отмечают католическое Рождество — и это нормально! Ведь главное — навальный.
Но есть одна истина: когда элита и лидеры мнений перестают понимать друг друга в вопросе важности тем, общество начинает рушиться.
И на этом фоне странно было бы обсуждать проблемы в ТАССе, сложности "России сегодня" и серьезные увольнения в ряде информагентств — под благовидным предлогом, что мессенджеры сейчас важней, чем информагентства. Потому что не было б этих сокращений, мы б еще чаще слышали слово "навальный".
В СССР перед распадом было столько же упоминаний нового Союзного договора (при этом отметим, что тогда позитивная повестка в СМИ пыталась превалировать над негативной, как у нас с вбросами в соцсети, интернет-издания, СМИ).
Но онкология информационного поля одинакова. Вчера мне сотрудники рассказали о новом факте, который можно отнести уже к метастазам. Но об этом как-нибудь в следующий раз.
Автор: Вадим ГОРШЕНИН
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.