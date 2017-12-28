Задолбало слово "Навальный"!

Какая-то онкология информационного поля вокруг: навальнята пишут про навального, кремлевцы пишут про навального, даже в ЕС кто-то рассказывает про навального. А мне вот моя тётка рассказывает, что у нее стабильно снижают размер пенсии, в то время как по телевизору рассказывают об ее увеличении. И не у нее одной. Но кого может заинтересовать такая проблема, если есть навальный?



Навальный пошёл "Кировлесом"

Про уренгойского мальчика поговорили и забыли. Никто и не вспоминает про необходимость аттестации учителей идеологических дисциплин.

Про голых мужиков на сцене Большого сказали, что — самое важное светское событие, а то, что такое искусство неприемлемо для большинства — тоже как-то забыли обсудить.

В православном храме отмечают католическое Рождество — и это нормально! Ведь главное — навальный.

Но есть одна истина: когда элита и лидеры мнений перестают понимать друг друга в вопросе важности тем, общество начинает рушиться.

И на этом фоне странно было бы обсуждать проблемы в ТАССе, сложности "России сегодня" и серьезные увольнения в ряде информагентств — под благовидным предлогом, что мессенджеры сейчас важней, чем информагентства. Потому что не было б этих сокращений, мы б еще чаще слышали слово "навальный".

В СССР перед распадом было столько же упоминаний нового Союзного договора (при этом отметим, что тогда позитивная повестка в СМИ пыталась превалировать над негативной, как у нас с вбросами в соцсети, интернет-издания, СМИ).

Но онкология информационного поля одинакова. Вчера мне сотрудники рассказали о новом факте, который можно отнести уже к метастазам. Но об этом как-нибудь в следующий раз.

Автор: Вадим ГОРШЕНИН