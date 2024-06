Участник движения "Другая Украина" рассказал о жизненном пути невинно убиенного отца Николая из Дагестана

Руслан Калинчук - участник движения "Другая Украина" и член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия" рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. ru о жизненном пути безвинно убиенного отца Николая, погибшего в день Святой Троицы от рук террористов и высказал ряд идей относительно недопущения развития исламского радикализма.

