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Участник движения "Другая Украина" рассказал о жизненном пути невинно убиенного отца Николая из Дагестана

Руслан Калинчук: "Отец Николай был символом межрелигиозного мира в Дагестане"

Общество

Руслан Калинчук - участник движения "Другая Украина" и член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия" рассказал в эксклюзивном интервью Pravda. ru о жизненном пути безвинно убиенного отца Николая, погибшего в день Святой Троицы от рук террористов и высказал ряд идей относительно недопущения развития исламского радикализма.

Руслан Калинчук: "Отец Николай был символом межрелигиозного мира в Дагестане"
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он отметил, что батюшка 40 лет служил священником и стал подлинным символом межрелигиозного мира в многоконфессиональной республике Дагестан.

"Отец Николай более 40 лет служил в единственном православном храме Дербента и за это время зарекомендовал себя как рассудительный человек и мудрый пастырь являющийся символом межконфессионального мира в регионе. Отец Николай стал прообразом православного священника для Памятника дружбы трёх религий (христианства, ислама и иудаизма) установленного в 2019-м году".

Убийство именно этого православного священника по мнению Калинчука является актом гибридной войны Запада и России, одной из целей которой является разжигание межконфессиональной вражды.

"Но мы все должны понять, что России объявили религиозную войну. Мы столкнулись не просто с войной Запада против нас на Украине, с попытками удушить нас экономически через санкции, с воровством наших золото-валютных резервов, но и с попытками разжечь межконфессиональную вражду внутри нашей страны. Мы видели это не только в Дагестане, но и на примере теракта в Крокус Сити-холле".

Калинчук уверен, что правоохранительные органы должны вести превентивную борьбу против религиозного экстремизма. При этом требуется борьба с радикальным исламизмом. Необходимо проверять все организации, под видом которых могут работать проповедники ваххабизма, также необходимо регулировать работу проповедников, не допуская не проверенных проповедников к образовательной системе ислама в России. Также необходимо пресекать внешние проявления исламского фанатизма (например, ношение никабов).

"Подчеркну, Россия — многоконфессиональная страна и не может быть даже мысли о борьбе с традиционным исламом, а все, что касаемо радикальных течений — должно быть вырвано с корнем. Должны быть проверены все клубы ММА, все проповедники должны проходить обучение в предварительно одобренных учреждениях, ограничить внешние проявления радикального ислама как это сделано в нескольких республиках Средней Азии, несогласных наказывать штрафами и общественными работами".

И непременно следует навести порядок в миграционной среде, упростить высылку за рубеж лиц, не желающих интегрироваться в российское правовое и культурное пространство. Также необходимо бороться с коррупцией в среде получения гражданства России.

Наконец-то нужно решить вопрос с мигрантами, государственная машина должна работать так, чтобы люди не принимающие русскую культуру, не желающие интегрироваться в наше общество были высланы, а не получали гражданство за взятку.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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