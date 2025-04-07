Столовая СССР: ТОП-5 блюд, которые хочется повторить

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это целая эпоха: алюминиевые подносы, тёплый хлеб в корзинке, и голос поварихи за стеклом: "Борщ двойной или обычный?".

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Блюда были простыми, понятными и сытными — и именно в этом заключался их шарм. Сегодня такие рецепты СССР возвращаются на кухни — в честь вкуса детства и настоящей еды.

1. Борщ со сметаной и чёрным хлебом

Классика жанра. Без чеснока, без заморочек.

На говядине или курице, с капустой, картошкой и зажаркой.

Подача: сметана ложкой и кусочек чёрного хлеба.

Почему хочется повторить: насыщенный, домашний, как у бабушки.

2. Котлета по-домашнему с пюре

Мясо, булка, лук — и вуаля. Иногда хлеба было больше, чем мяса.

Подача: шарик картофельного пюре с "кратером" под подливу.

Почему хочется повторить: вкусно, сытно и почти всегда удавалось.

3. Рисовая каша на молоке

Завтрак из детсада, от которого никто не отказывался.

Густая, сладкая, с кусочком масла. Иногда — с вареньем.

Почему хочется повторить: согревает не только желудок, но и душу.

4. Макароны по-флотски

Обжаренный фарш + отварные макароны = быстрый и честный обед.

Часто подавали с солёным огурцом или компотом.

Почему хочется повторить: делается за 15 минут, естся с удовольствием.

5. Запеканка творожная с изюмом

Десерт, который был почти в каждой столовой.

Мягкая, сладкая, с хрустящей корочкой и сгущёнкой сверху.

Почему хочется повторить: вкус детства и первое знакомство с творогом.

Эти блюда не блистали изысканностью, но в них была честность и забота. Они были рассчитаны на каждого — на рабочего, школьника, пенсионера. Сегодня их легко повторить дома — и почувствовать, как вкусно может быть просто.