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"Я дома": политолог Суздальцев назвал провокацией новость о его задержании

Политолог Суздальцев опроверг информацию о своём задержании

1:20
Общество

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с РБК опроверг информацию о своем задержании.

"Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация", — заявил он.

О задержании эксперта ранее сообщил Телеграм-канал SHOT. Источник указал, что Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии по ч. 1 ст. 361.1 "Создание экстремистского формирования".

В январе белорусские правоохранительные органы сообщили, что Телеграм-канал политолога признан "экстремистским формированием".

Андрей Суздальцев жил в Белоруссии с 1993 года, где, по его словам, "занимался нормальной политической работой" и "формировал пророссийскую оппозицию". В 2006 году политолога лишили вида на жительство и выслали из страны из-за "угрозы национальной безопасности Беларуси".

В России Суздальцев работал в Высшей школе экономики, занимал должность члена экспертного совета комитета по международным делам Совфеда и экспертного совета Комитета Совфеда по делам СНГ.

Ранее Илон Маск назвал катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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