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"Абсолютная катастрофа": Маск обеспокоен резким снижением доли молодых американцев с детьми

Маск назвал "катастрофой" уменьшение числа молодых американцев с детьми

0:58
Мир

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск выразил тревогу в связи с резким снижением доли молодых американских пар с детьми за последние 30 лет.

Маск назвал "катастрофой" уменьшение числа молодых американцев с детьми
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В субботу в соцсети Х вышла публикация американского исследовательского центра Pew Research с информацией, что с 1993 года количество американцев в возрасте от 30 до 34 лет минимум с одним ребёнком уменьшилась с 60% до 27%.

"Абсолютная катастрофа", — прокомментировал данные Маск.

Также в публикации отмечается, что снизилась доля состоящих в браке американцев от 30 до 34 лет — в 1993 году их было 63%, теперь же — 51%.

Ранее в Тверской области экс-кандидат в депутаты Евгений Никольский убил свою жену и признался в этом в соцсетях.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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