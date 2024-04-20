"Получила по заслугам": в Тверской области экс-кандидат в депутаты убил жену за "предательство"

Экс-кандидат в депутаты Никольский признался в убийстве жены в соцсетях

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Бывший кандидат в депутаты Тверской городской Думы Евгений Никольский убил жену Екатерину из-за семейного конфликта. Об этом сообщает SHOT.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

После убийства Никольский сам признался в содеянном в соцсетях.

"Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание", - написал он.

Экс-кандидат в депутаты добавил, что причиной убийства стало предательство супруги, подчеркнув, что такое "не должно оставаться безнаказанным".

"Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам", — написал он.

Екатерина работала преподавателем танцев для детей. У Никольских есть 11-месячная дочь.

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