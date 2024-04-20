"Получила по заслугам": в Тверской области экс-кандидат в депутаты убил жену за "предательство"

Бывший кандидат в депутаты Тверской городской Думы Евгений Никольский убил жену Екатерину из-за семейного конфликта. Об этом сообщает SHOT.
После убийства Никольский сам признался в содеянном в соцсетях.
"Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание", - написал он.
Экс-кандидат в депутаты добавил, что причиной убийства стало предательство супруги, подчеркнув, что такое "не должно оставаться безнаказанным".
"Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам", — написал он.
Екатерина работала преподавателем танцев для детей. У Никольских есть 11-месячная дочь.
Ранее на Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.