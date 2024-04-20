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Применили "силу и угрозы": в Черновицкой области подвергшийся нападению военком открыл огонь

На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан

1:30
Мир

В Черновицкой области мирные жители напали на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), из-за чего тому пришлось открыть огонь в землю. Об этом областной военкомат сообщил в своём Телеграм-канале.

На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Инцидент произошёл недалеко от села Черногузы. С сообщении говорится, что во время проведения мероприятий оповещения группа гражданских лиц заблокировала машину военкома Вижницкого районного ТЦК и применила к нему "силу и угрозы".

Военком выстрелил несколько раз в землю "с целью защиты своей жизни и здоровья", отметили в военкомате.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В ТЦК выразили надежду, что правоохранительные органы соответствующим образом отреагируют на инцидент.

На Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сотрудники ТЦК вручают украинцам повестки на улицах и в общественных местах, в ряде случаев военкомы применяют насилие, задерживая украинцев для отправки в зону боевых действий.

16 апреля Владимир Зеленский ужесточил закон о мобилизации: в частности, уклонистов могут лишить права на управление автомобилем. При этом в документе не прописаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство у ряда депутатов Верховной рады.

Ранее сотрудники ТЦК на Украине начали применять оружие при поимке призывников.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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