Применили "силу и угрозы": в Черновицкой области подвергшийся нападению военком открыл огонь

На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

В Черновицкой области мирные жители напали на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), из-за чего тому пришлось открыть огонь в землю. Об этом областной военкомат сообщил в своём Телеграм-канале.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Инцидент произошёл недалеко от села Черногузы. С сообщении говорится, что во время проведения мероприятий оповещения группа гражданских лиц заблокировала машину военкома Вижницкого районного ТЦК и применила к нему "силу и угрозы".

Военком выстрелил несколько раз в землю "с целью защиты своей жизни и здоровья", отметили в военкомате.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В ТЦК выразили надежду, что правоохранительные органы соответствующим образом отреагируют на инцидент.

На Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сотрудники ТЦК вручают украинцам повестки на улицах и в общественных местах, в ряде случаев военкомы применяют насилие, задерживая украинцев для отправки в зону боевых действий.

16 апреля Владимир Зеленский ужесточил закон о мобилизации: в частности, уклонистов могут лишить права на управление автомобилем. При этом в документе не прописаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство у ряда депутатов Верховной рады.

Ранее сотрудники ТЦК на Украине начали применять оружие при поимке призывников.