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Азаров: сотрудники ТЦК начали применять оружие при мобилизации

Мир

Во время мобилизации на Украине сотрудники военкоматов стали применять оружие. В Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата, как сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Азаров: сотрудники ТЦК начали применять оружие при мобилизации
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что территориальные центры комплектации на Украине потеряли человеческий облик и начали использовать оружие против тех, кто сопротивляется их действиям.

По словам Николая Азарова, Антон Кудрич, возвращаясь из города Рахов в село Богдан в Закарпатской области, был остановлен на блокпосту для проверки, где сотрудники военкомата пытались мобилизовать его. Мужчина утверждал, что ему полагается отсрочка по закону из-за гибели родного брата в боевых действиях. В результате конфликта Кудрич был ранен в руку и ногу при попытке бегства от сотрудников военкомата.

Николай Азаров также добавил, что отец пострадавшего парня уверен, что данный инцидент не останется без внимания. Однако ситуация может быть замалчена из-за взаимопокрытия киевского режима и полной свободы действий у ТЦК. Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации, исключив из него пункт о демобилизации.

С начала введения режима военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. Из-за значительного истощения рядов украинских войск, военкоматы вынуждены были призывать людей со средним возрастом 43 года, что свидетельствует о больших потерях в ВСУ. Украина также стремится привлечь больше женщин в армию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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