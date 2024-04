Мобилизация с огоньком: сотрудники военкоматов на Украине стали применять оружие при поимке людей для отправки на фронт

Во время мобилизации на Украине сотрудники военкоматов стали применять оружие. В Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата, как сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

