Во время мобилизации на Украине сотрудники военкоматов стали применять оружие. В Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата, как сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что территориальные центры комплектации на Украине потеряли человеческий облик и начали использовать оружие против тех, кто сопротивляется их действиям.
По словам Николая Азарова, Антон Кудрич, возвращаясь из города Рахов в село Богдан в Закарпатской области, был остановлен на блокпосту для проверки, где сотрудники военкомата пытались мобилизовать его. Мужчина утверждал, что ему полагается отсрочка по закону из-за гибели родного брата в боевых действиях. В результате конфликта Кудрич был ранен в руку и ногу при попытке бегства от сотрудников военкомата.
Николай Азаров также добавил, что отец пострадавшего парня уверен, что данный инцидент не останется без внимания. Однако ситуация может быть замалчена из-за взаимопокрытия киевского режима и полной свободы действий у ТЦК. Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации, исключив из него пункт о демобилизации.
С начала введения режима военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. Из-за значительного истощения рядов украинских войск, военкоматы вынуждены были призывать людей со средним возрастом 43 года, что свидетельствует о больших потерях в ВСУ. Украина также стремится привлечь больше женщин в армию.
Также повысился гонорар сына шансонье.