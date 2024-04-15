"Страна": Одесские военные готовы дезертировать из армии из-за отмены демобилизации

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Солдат ВСУ: если не будет демобилизации, я пойду с оружием в Верховную Раду

1:55
Мир

Военные из Одессы, находящиеся на реабилитации, были опрошены украинскими журналистами из издания "Страна", относительно отмены демобилизации на Украине. Они выразили недовольство решением властей по исключению демобилизации из законопроекта об усилении мобилизации. Многие из опрошенных высказались негативно.

Солдат ВСУ: если не будет демобилизации, я пойду с оружием в Верховную Раду
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Один из военных заявил, что готов самовольно покинуть военную службу. Другой предложил, чтобы депутаты Рады также участвовали в боевых действиях. Третий отметил важность изменений в стране и необходимость демобилизации, поскольку одни и те же солдаты не могут постоянно находиться в боевых действиях.

Один из участников беседы выразил угрозу, утверждая, что убьет всех, если демобилизация не будет проведена, и считает несправедливым, что политики остаются в парламенте. Еще один указал на то, что должны быть ясны грани "слуги народа": не военные обязаны служить депутатам, а наоборот.

"Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", — высказался военный.

Валерий Лазуткин из Минобороны Украины заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на что отведено восемь месяцев. Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации, исключив из него пункт о демобилизации.

Вступив в силу 24 февраля 2022 года, режим военного положения на Украине вызвал общую мобилизацию. Владимир Зеленский запретил выезд мужчин от 18 до 60 лет за пределы страны и воодушевлял к привлечению большего числа женщин в армию. СМИ сообщали о серьезных потерях в ВСУ и необходимости мобилизации даже лиц среднего возраста.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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