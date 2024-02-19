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Современные тимуровцы: патриотизм и забота против бациллы инфантилизма

Более 200 российских школ поддержат движение тимуровцев

4:17
Общество

Более 200 российских школ нынешней весной поддержат инициативу депутата Законодательного собрания Краснодарского края Галины Головченко. В нашу жизнь из "хорошо забытого старого" возвращается некогда популярное и полезное движение тимуровцев.

Более 200 российских школ поддержат движение тимуровцев
Фото: Openverse by aadmitriew is licensed under CC BY 3.0

Тимуровцы появились в СССР сразу после выхода книги Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" в 1940 году. В ней рассказывалось о молодом человеке, который сплотил вокруг себя отряд подростков для помощи семьям красноармейцев, пожилым или больным людям. Идея оказалась настолько востребованной, что мгновенно захватила юные умы по всей стране, дала почувствовать себя полезными и нужными обществу.

Изначально движение было неформальным, лишь в начале 1970-х годов в Советском Союзе создали Всесоюзный штаб Тимура, а спустя три года мальчишки и девчонки из разных уголков СССР собрались на свой первый Всесоюзный слет. После распада Советского Союза движение фактически прекратило свое существование. При этом оно сохранилось и продолжает свою деятельность в современной Белоруссии. Такова история.

Напрашивается прямая аналогия: сегодняшняя молодежь тоже хочет чувствовать себя нужной и полезной! В меру своих сил, но непременно во благо.

Автор инициативы Галина Головченко отмечает, что миссия и цели движения идеально вписываются в социальную линию нынешней государственной политики. И действительно, сейчас, как и в гайдаровские времена, нет важнее задачи, чем поддержка многодетных семей и семей участников СВО, людей с ограниченными возможностями и старшего поколения.

Да, тимуровцы не смогут назначить своим "подопечным" соцвыплаты или соцльготы! Но они смогут помочь навести порядок в квартире, вынести мусор, сходить за продуктами, а иногда просто выслушать и поговорить за чашкой чая. Помощь в быту, обыкновенное внимание и забота — простые человеческие ценности, о которых мы, взрослые, так часто забываем в круговороте повседневных дел.

Объединение подростков на базе отрядов позволит не просто организовать активных, инициативных, креативных и талантливых ребят, но и воспитать в них дух патриотизма, долга и справедливости. При чем воспитать без скучных нравоучений. "Громкие" понятия вдруг обретут простой и ясный смысл, станут частью обычной жизни, обычным кругом обязанностей, в которых найдется место и любви к Родине, и заботе о ближнем.

Что немаловажно, концепция возрождения движения не потребует затрат от федерального или региональных бюджетов. В тимуровцы запишут добровольцев: начиная с учеников 9-11 классов и до студентов вузов. Соответственно, и принципы у движения — добровольная помощь и поддержка всем тем, кто в ней нуждается.

Впрочем, "оплату" своего труда подростки-тимуровцы все-таки получат. Но не в виде дензнаков или хороших отметок. Их оплата — ценный опыт общения со старшими, полезные навыки, лидерские качества и правильная жизненная позиция. В качестве бонуса: дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения (данная практика уже успешно применяется для участников волонтерских движений), льготное, а то и вовсе бесплатное посещение выставок и концертов и тому подобные преимущества.

Кстати, фонд "Поколение", учредителем и попечителем которого является Галина Головченко, уже много лет оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, старикам и многодетным семьям. Круг обязанностей тимуровцев для автора инициативы знаком и понятен.

Более того, он созвучен целям и задачам федерального Закона о трудовом воспитании, инициированном председателем Госдумы Вячеславом Володиным и подписанным Президентом России Владимиром Путиным в августе 2023 года.

Только через труд возможно воспитать у подростков отношение ко многим вопросам, которые ему придется решать уже во взрослом возрасте. И в этом смысле тимуровское движение видится отличной прививкой против прозападной бациллы инфантилизма современного общества.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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