В Приморье запустили чат-бот для жалоб на "пропаганду зла"

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В Приморском крае Антитеррористическая комиссия региона запустила чат-бот, в который можно написать о "пропаганде зла" и разжигании вражды.

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Так, речь идёт о призывах к экстремизму и пропаганде запрещённых "течений" в России.

"Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких "героях" анонимно — реально", — говорится в сообщении комиссии на странице в Сети.

Для жалобы не нужно вводить персональные данные или номер телефона. Все соответствующие заявления комиссия намерена передавать в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.