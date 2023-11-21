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Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков

1:12
Общество

Запрет на две песни рок-группы "Агата Кристи" из-за пропаганды наркотиков является обоснованным и разумным шагом, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.ru.

Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Фото: prt scr youtube.com/Макарена

По его мнению, истекший срок существования музыкальных композиций не играет роли.

"Пора определиться: мы хотим чистую нацию или нацию, которая сопьется или снюхается. Я против пропаганды наркотиков", — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что любые попытки распространения информации о наркотических веществах и всем, что с ними связано, считаются для него "неприемлемыми".

В ответ на вопрос журналиста NEWS. ru о том, следует ли запретить песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе" как пропаганду алкоголя, Иосиф Пригожин отметил, что водка — "напиток, официально разрешенный, продающийся в магазинах и подаваемый в ресторанах". Он также напомнил, что в Советском Союзе в кино показывались сцены употребления водки.

Ранее сообщалось, что в творчестве "Агаты Кристи" нашли пропаганду наркотиков.

Ответственность за пропаганду наркотиков
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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