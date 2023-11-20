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В творчестве "Агаты Кристи" нашли пропаганду наркотиков

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Две песни группы "Агата Кристи" — "Моряк" и "Опиум для никого" — отныне признаны пропагандой наркотиков, сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин в запрещённой в РФ соцсети.

В творчестве "Агаты Кристи" нашли пропаганду наркотиков
Фото: Фан-сообщество группы в ВК

Ему рассказал об этом один из основателей коллектива Глеб Самойлов.

"Почти 30 лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — цитирует Чернин музыканта.

"Агата Кристи" распалась в 2008 году, причём нехорошо — со скандалами и судами. Однако оба её солиста продолжают выступать с хитами группы, написанными во многом благодаря наркотикам и их же и воспевающими.

Неправильно было бы полагать, как это уже поспешили сделать некоторые недалёкие СМИ, что претензии предъявлены только одному экс-солисту дуэта, который не поддерживает действия России на Украине. По словам Чернина, Вадима Самойлова также предупредили о недопустимости публичного исполнения этих песен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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