Американская социальная сеть Instagram* отправила в бан страничку Адама Кадырова после того, как наследник лидера Чечни разместил новый пост.
Instagram* аккаунт Адама Кадырова заблокировали на 6 месяцев за "нарушение правил сообщества".
В новых постах сын главы Чеченской Республики опубликал фото с оружием и стрельбой в тире.
После размещения кадров с избиением подозреваемого в сжигании Корана Никиты Журавеля Адам Кадыров обратился к тем, кто его ненавидит со словами: "Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться".
*принадлежит Meta, признанной экстремистской
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".