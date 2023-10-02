Instagram* заблокировал аккаунт Адама Кадырова после новой публикации

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Американская социальная сеть Instagram* отправила в бан страничку Адама Кадырова после того, как наследник лидера Чечни разместил новый пост.

Фото: Инстаграм Адама Кадырова

Instagram* аккаунт Адама Кадырова заблокировали на 6 месяцев за "нарушение правил сообщества".

В новых постах сын главы Чеченской Республики опубликал фото с оружием и стрельбой в тире.

После размещения кадров с избиением подозреваемого в сжигании Корана Никиты Журавеля Адам Кадыров обратился к тем, кто его ненавидит со словами: "Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться".

*принадлежит Meta, признанной экстремистской

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