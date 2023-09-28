Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выложил фото в соцсетях. Подпись к посту, судя по всему, можно считать комментарием к скандалу с избиением им в СИЗО обвиняемого в поджоге Корана Никиты Журавеля.
"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", — написал 15-летний Кадыров.
Напомним, житель Волгограда Журавель был задержан весной этого года после акции с сожжением Корана возле мечети. Мужчина признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Его доставили в Чечню, где к нему заходил глава республики. По словам Кадырова-старшего, когда он вышел из кабинета, Адам "побил Журавеля и правильно сделал".
Несколько дней назад Рамзан Ахматович выложил в своём Telegram-канале и видео инцидента, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.