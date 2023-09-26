Собчак намекнула, почему Кадыров "энергично ел орешки кешью": минутка здоровья

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Ситуацию, сложившуюся вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова после публикации видео с его сыном Адамом, продолжает комментировать журналистка Ксения Собчак. Накануне она заявила, что Кадыров позвонил ей лично и выразил недовольство её критикой в адрес наследника.

Фото: https:// vk.com/ramzan

Собчак также отметила, что во время разговора с ней глава Чеченской республики "очень энергично ел орешки кешью".

Обсуждение темы журналистка продолжила во вторник. В своём Telegram-канале она опубликовала скриншот статьи кубанского новостного сайта. В материале речь шла о пользе включения орехов кешью в рацион. В публикации, например, утверждалось, что "всего 10-12 ядрышек в день дадут жизненные силы, предотвратят болезни и остановят старость".

"Минутка здоровья. Берегите себя", — подписала публикацию Собчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать скандал с сыном Кадырова, избившим поджигателя Корана.

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