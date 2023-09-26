Песков отказался комментировать скандал с сыном Кадырова, избившим поджигателя Корана

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать скандал с сыном Рамзана Кадырова, который избил в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля.

Фото: CreativeCommons

"Не хочу", — так ответил пресс-секретарь президента на просьбу журналистов.

Кроме того, Песков заявил, что информации о гибели командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова в ходе удара ВСУ по Севастополю от Минобороны не поступало. Военные РФ принимают меры, чтобы сократить количество атак Киева, добавил он.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал видео с избиением сыном Кадырова сжигателя Корана.

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