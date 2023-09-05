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Что изменилось в аптечных правилах с сентября 2023

2:30
Общество

С 1 сентября 2023 года в России начали действовать новые правила продажи и маркировки лекарств. Эти изменения связаны с постановлением Правительства, вносящими коррективы в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского использования. По информации из Telegram-канала Росздравнадзора, с осени ужесточится контроль за оборотом лекарств, включая и льготные препараты.

Что изменилось в аптечных правилах с сентября 2023
Фото: openverse.org

Что это означает для пациентов? Ранее было возможно приобретение некоторых лекарств по старым бумажным рецептам, выписанным врачом вручную. Теперь для некоторых медикаментов эта опция будет недоступна. В соответствии с новыми правилами, информация о рецептах будет передаваться в государственную систему маркировки "Честный знак", сообщает psychologies. ru. Аптеки должны будут сообщать реквизиты рецепта, такие как дата, номер и серия, при продаже рецептурных препаратов. Это потребует дополнительных действий со стороны сотрудников аптек и, теоретически, может привести к увеличению очередей в аптеках.

Новые правила касаются психотропных веществ списка III, сильнодействующих и ядовитых веществ. Эти меры введены с целью контроля за реализацией лекарств, которые могут иметь сходный эффект с наркотическими веществами. Такие медикаменты внесены в специальный перечень, утвержденный Минздравом.

Кроме того, усилится контроль над лекарствами, которые продаются дистанционно по электронным рецептам. Это сделано для обеспечения безопасности пациентов и обеспечения получения качественных препаратов из надежных аптек.

Изменения также затронут людей, которым государство компенсирует стоимость лекарств. Эти меры введены для предотвращения мошеннических схем с льготными препаратами. Перечень льготных категорий граждан и соответствующих им препаратов определен и может быть найден в соответствующих документах.

Изменения в законодательстве вызвали дискуссию в обществе, среди врачей и пациентов. Некоторые опасаются, что это может привести к самолечению и использованию народной медицины. Также есть предположения о возможном расширении перечня медикаментов, подвергающихся строгому учету. Однако эти вопросы пока остаются неопределенными.

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Как будут работать новые правила отпуска лекарств из аптек
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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