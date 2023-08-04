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"Был 122 кг и легко похудел": житель Томской области рассказал о действенной диете

Общество

Максимальный вес, который достиг местный житель деревни Нелюбино Евгений Хрущев, составлял 122 кг.

"Был 122 кг и легко похудел": житель Томской области рассказал о действенной диете
Фото: Fotodom. ru

"Меня не дразнили толстым, но я чувствовал свое несовпадение с тем образом, в каком бы хотел быть", — признался Хрущев журналистке из Комсомольская правда — Томск.

Он поделился, что нашел способ легко и быстро привести себя в хорошую форму.

Максимальный вес Евгения составлял 122 кг. Фото предоставлено героем публикации

В юности Евгений был довольно худощавым, однако с возрастом стал набирать вес. Начиная с 24 лет, после переезда из студенческого общежития, он начал набирать вес. Получив работу, он стал зарабатывать деньги и покупать много продуктов. Главным образом это были вредные полуфабрикаты, конфеты и мучные изделия. Стоит отметить, что алкоголь Хрущев не употреблял.

Сначала он не обращал внимания на свой набирающийся вес. Но через несколько лет у него начались изжога и одышка, и даже подняться на 4-й этаж стало тяжело.

"Я уже и в зеркале видел, что старая одежда не подходит, нужно было покупать больший размер. И когда ты видишь, что у тебя большой живот, ты задумываешься, что делать дальше", — рассказал молодой человек.

По словам Евгения, при большом весе он выглядел не столько толстяком, сколько
По словам Евгения, при большом весе он выглядел не столько толстяком, сколько "человеком с большим животом". Фото предоставлено героем публикации

К тому времени, когда он осознал свою проблему, он уже весил 110 кг. Он проанализировал свой образ жизни и осознал, что переедал особенно вечером.

"У меня был нарушенный режим, я ночью ходил в холодильник, перекусывал. Если была колбаса, я мог съесть половину. Иногда даже не понимал, что уже сыт, например, во время просмотра фильма", — признался Хрущев.

Евгений жил с лишним весом несколько лет. За это время он пробовал разные диеты, но следовал им всего пару дней, после чего вновь впадал в хаотичное питание. Когда ему исполнилось 35 лет, он решил серьезно заняться собой и изменить свой образ жизни. Он записался в тренажерный зал, где тренер дал ему список продуктов, которые можно употреблять, но только в небольших порциях.

"Я должен был есть часто, но по немногу. Например, 2 порции по 100 грамм, в сумме 200 грамм. Так можно было есть несколько раз в день. Со временем размер желудка стал меньше. И вечером тренер сказал не есть совсем", — поделился опытом Хрущев.

Житель Нелюбино пояснил, что когда ему очень хочется поесть после 19-20 часов, он пьет кефир или воду. Нарушать это правило он позволяет себе не чаще одного раза в неделю. Поддержка супруги сыграла большую роль в адаптации к новому образу жизни.

"Жена готовила мне блюда, потому что нужно было есть разнообразно: каши, рыбу. Раньше я не придавал значения разнообразию — то пельмени, то что-нибудь еще. А теперь надо следить за тем, чтобы готовить что-то полезное", — рассказал Хрущев.

В это время взвешивание стало для него ритуалом. Весы показывали уверенное снижение, и в итоге он достиг веса 88 кг. Несколько месяцев он держал хорошую форму, не сталкиваясь с одышкой или другими проблемами, связанными с лишним весом.

Привыкнув к новому образу жизни, Евгений перестал регулярно проверять вес. В какой-то момент он отошел от правильного питания. Во время новогодних праздников он нарушил диету и потом совсем от нее отказался. Он думал, что больше не наберет вес. Его старые привычки вернулись — перекусы перед сном и доедание за детьми.

"И я набрал еще больше — до 122 кг! Когда перешагнул 100, я насторожился, пробовал меньше есть пару дней, но потом опять не удержался. И только полгода назад я решился заняться проблемой серьезно", — признался Хрущев.

По его словам, при большом весе он больше выглядел как "человек с большим животом", чем как полный. 

На этот раз он выбрал более простой подход. Он не стал полностью отказываться от вредных продуктов, а просто перестал употреблять их вечером. Только изредка, например, в праздники, он позволял себе ужинать после 18:00. В первые два месяца такого режима он с легкостью сбросил 5 кг, затем продолжил похудение. Однако со всеми этими усилиями вес начал снижаться медленнее. В итоге за полгода он избавился от 15 лишних килограммов.

"Через 2 месяца на новой диете я вернулся к тренировкам в зале. Заметил, что после двухлетнего перерыва обычные упражнения утомляют меня до предела, но через несколько тренировок организм восстанавливается и нагрузку переносить становится легче", — рассказал Хрущев о своих ощущениях.

Фото предоставлено героем публикации
Фото предоставлено героем публикации

Сейчас его минимальная цель — достичь веса 90 кг. А максимальная — всегда оставаться в норме, чтобы выглядеть хорошо и чувствовать себя прекрасно. Хрущев уверен, что больше не вернется к старому образу жизни.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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