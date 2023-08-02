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Нутрициолог Строков назвал единственный орех, который поможет похудеть и избежать диабета

Здоровье

В современном мире, когда число случаев ожирения и диабета растет во всем мире, люди активно ищут более здоровые альтернативы. Пекан следует рассматривать как "суперфуд", который можно употреблять непосредственно в пищу, использовать в качестве дополнительного ингредиента или включать в состав БАД.

Нутрициолог Строков назвал единственный орех, который поможет похудеть и избежать диабета
Фото: en.informaciongastronomica. com/nueces-pecanas-el-top-de-las-nueces/

Исследователи обнаружили, что орехи пекан могут играть важную роль в укреплении здоровья и смягчении различных проблем, связанных с ожирением и другими сопутствующими заболеваниями, такими как диабет и жировая болезнь печени. Доктор Игорь Строков, известный диетолог, считает, что ежедневное употребление орехов пекан может помочь в профилактике этих проблем со здоровьем.

Пекан: Мощный союзник в борьбе с ожирением и связанными с ним проблемами здоровья

Повышение энергозатрат и снижение дисбаланса кишечника

Исследования на грызунах, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров в сочетании с орехами пекан, показали замечательные результаты. Ученые заметили, что орехи пекан увеличивают расход энергии у грызунов и одновременно уменьшают дисбиоз кишечника — дисбаланс микробиоты кишечника, который может приводить к различным проблемам со здоровьем.

Кроме того, орехи пекан, по-видимому, оказывают положительное влияние на легкое воспаление, которое, если его не контролировать, может способствовать развитию хронического воспаления и распространенных заболеваний.

Управление риском развития диабета

Диабет является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире, и поиск естественных способов управления его риском имеет большое значение. Орехи пекан доказали свою способность регулировать уровень сахара в крови, что делает их ценным ресурсом в борьбе с диабетом.

Включение орехов пекан в сбалансированную диету может помочь людям поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить риск развития этого метаболического расстройства.

Укрепление здоровья сердца

Болезни сердца являются одной из основных причин смертности во всем мире. Хорошей новостью является то, что включение в рацион орехов пекан может способствовать улучшению здоровья сердца. Пекан богат ненасыщенными жирами, потребление которых в составе здорового питания ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, высокое содержание антиоксидантов в орехах пекан может защитить от окислительного стресса, который, как известно, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка контроля веса

Поддержание здорового веса имеет решающее значение для общего самочувствия. Пекан может стать отличным дополнением к плану контроля веса благодаря своему приятному хрусту и богатому содержанию клетчатки. Употребление орехов пекан в качестве перекуса или включение их в состав блюд позволяет дольше чувствовать себя сытым и, таким образом, снизить общее потребление калорий.

Укрепление здоровья костей

Пекан — хороший источник важнейших минералов, таких как магний и фосфор, которые необходимы для поддержания крепких костей. Достаточное потребление этих минералов способствует увеличению плотности костей и снижению риска развития остеопороза — заболевания, характеризующегося хрупкостью и ломкостью костей.

Включение орехов пекан в рацион питания

Теперь, когда мы знаем о потенциальной пользе орехов пекан, давайте рассмотрим некоторые практические способы их включения в ежедневный рацион:

  • Здоровые перекусы: Держите орехи пекан в сумке или на рабочем месте — это питательный и сытный вариант перекуса.
  • Смузи: Смешивайте орехи пекан с фруктами и овощами, чтобы придать смузи восхитительный ореховый вкус.
  • Салаты: Посыпьте салаты дроблеными орехами пекан, чтобы улучшить вкус и питательность.
  • Выпечка: Добавляйте измельченные орехи пекан в кексы, печенье и хлеб для придания им восхитительной текстуры и получения дополнительных питательных веществ.
  • Пекановая корочка: Из измельченных орехов пекана можно приготовить вкусную и полезную корочку для птицы или рыбы.
  • Начинка для овсянки: Посыпьте орехами пекан утреннюю овсяную кашу, чтобы получить богатый питательными веществами и сытный завтрак.

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Как похудеть. 🌰 Орехи при похудении | Bslim club
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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