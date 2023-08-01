Шукшина рассказала о пророчестве Серафима Саровского о "великой продолжительной войне"

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина прокомментировала пророчество Серафима Саровского, который предсказал "реки русской крови".

Фото: МВД РФ

Заслуженная артистка России напомнила о словах святого Серафима Саровского, которые предупредил грядущие поколения о "великой продолжительной войне" и "страшной революции".

По словам преподобного, Бог помилует наше Отечество и путём страданий приведёт его к "великой славе".

Шукшина отметила, что не считает СССР империей зла, так как мы по сей день "проедаем наследство, доставшееся нам от Советской империи-цивилизации".

Актриса считает, что страдания, выпадающие на долю россиян, ведут к величию и славе России.

Ранее Мария Шукшина предупредила об опасности возникновения в России революции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Многое сбылось, что он предрекал! Пророчества о судьбах России Серафима Саровского