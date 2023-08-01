Мария Шукшина прокомментировала пророчество Серафима Саровского, который предсказал "реки русской крови".
Заслуженная артистка России напомнила о словах святого Серафима Саровского, которые предупредил грядущие поколения о "великой продолжительной войне" и "страшной революции".
По словам преподобного, Бог помилует наше Отечество и путём страданий приведёт его к "великой славе".
Шукшина отметила, что не считает СССР империей зла, так как мы по сей день "проедаем наследство, доставшееся нам от Советской империи-цивилизации".
Актриса считает, что страдания, выпадающие на долю россиян, ведут к величию и славе России.
Ранее Мария Шукшина предупредила об опасности возникновения в России революции.
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