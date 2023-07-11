Шукшина предупредила об опасности: мы получим революцию

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина объяснила, какие предпосылки к революции созрели в российском обществе.

Фото: Policie ČR (@PolicieCZ)

Заслуженная артистка России обратила внимание на то, что власти РФ всё чаще делигируют свои полномочия низовым структурам. Она отметила, что на работодателей сначала была возложена обязанность вакцинировать сотрудников, затем они, по её словам, стали "военкомами".

Шукшина видит тревожную тендецию в том, что государство перекладывает свои функции и обязанности на других. Она считает, что это свидетельствует о нефункциональности госуправления в экстремальных ситуациях.

Актриса пртедупредила, что данное положение вещей провоцирует и так напряжённое общество.

"Если сейчас не переформатировать, не сделать государственную систему управления единой, то, по мнению многих экспертов, в том числе и военных, мы получим революцию", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о поведении президента Турции Реджепа Эрдогана.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.