Мария Шукшина поделилась постом, в котором объясняется, почему глава Турции Реджеп Эрдоган пренебрежительно себя ведёт по отношению к России.
Заслуженная артистка РФ разместила в своём Telegram-канале публикацию с исследованием мотивов поведения турецкого лидера.
Автор поста называет отношение Эрдогана к России хамским. В публикации отмечается, что президент Турции всегда взвешивает выгоды и риски. Пост гласит, что Турция от сотрудничества с Западом получает экономические выгоды.
"Эрдоган, наверное, уверен, что мы не отреагируем болезненным для Турции образом и не свернём те программы, которые уже запущены. И в этом он оказался прав", — делает автор публикации вывод.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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