Шукшина опубликовала пост о поведении Эрдогана

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Мария Шукшина поделилась постом, в котором объясняется, почему глава Турции Реджеп Эрдоган пренебрежительно себя ведёт по отношению к России.

Фото: РИА Новости

Заслуженная артистка РФ разместила в своём Telegram-канале публикацию с исследованием мотивов поведения турецкого лидера.

Автор поста называет отношение Эрдогана к России хамским. В публикации отмечается, что президент Турции всегда взвешивает выгоды и риски. Пост гласит, что Турция от сотрудничества с Западом получает экономические выгоды.

"Эрдоган, наверное, уверен, что мы не отреагируем болезненным для Турции образом и не свернём те программы, которые уже запущены. И в этом он оказался прав", — делает автор публикации вывод.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему Эрдоган освободил "азовцев"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.