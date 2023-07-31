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Президент России подписал закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии

3:18
Общество

В рамках борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий уголовную ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Президент России подписал закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии
Фото: архив

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, расширяет статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, которая ранее распространялась на незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Новая поправка вводит наказание за производство, поставку, приобретение, хранение табачных изделий, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии, особенно если такая лицензия обязательна, а также за правонарушения на значительные суммы (более 100 тыс. руб.).

Ужесточение наказаний за нарушения

Теперь нарушителям грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. За аналогичные правонарушения, совершенные организованной группой или в крупном размере (свыше 1 млн. руб.), наказание увеличивается до штрафов в размере от 3 млн. до 4 млн. рублей, принудительных работ на срок до пяти лет, лишения свободы на тот же срок, с возможностью лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК)

Ещё один подписанный главой государства закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, касающиеся уничтожения и утилизации изъятых запрещенных табачных изделий, никотиносодержащей продукции, упаковки, этикеток и основного технологического оборудования, использованного при их производстве.

Такие вещественные доказательства фотографируются или снимаются на видео, по возможности надежно опечатываются, а затем передаются на хранение на время проведения необходимых следственных действий следователем или дознавателем.

Порядок обращения с этими вещественными доказательствами определяется правительством Российской Федерации. По окончании расследования вещественные доказательства подлежат уничтожению или надлежащей утилизации.

Дата вступления закона в силу

Новые положения закона вступают в силу с 1 апреля 2024 года, поэтому физическим и юридическим лицам, занятым в табачной отрасли, крайне важно обеспечить соблюдение лицензионных требований во избежание тяжелых последствий.

Обеспечение соблюдения законодательства в табачной отрасли

В связи с последними изменениями физическим и юридическим лицам, работающим в табачной отрасли, крайне важно быть полностью осведомленными о правилах лицензирования и строго их соблюдать. Несоблюдение законодательства может привести к значительным штрафам, принудительным работам или тюремному заключению, а также испортить как личную, так и профессиональную репутацию.

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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НЕМАРКИРОВАННОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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