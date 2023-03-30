Глава Росавиации Нерадько исключает пассажирские рейсы в новые регионы в ближайшее время

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Пассажирские авиарейсы в новые субъекты Российской Федерации на данный момент не планируются "по известным причинам". Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько. Он сообщил об этом в ходе заседания круглого стола в Совфеде.

Первой воздушной гаванью, которую правительство РФ восстановит в присоединившихся регионах, будет мариупольская. Проект реконструкции аэроузла, как и документация по аэропортам остальных новых субъектов, уже направлена на рассмотрение Минтранса.

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