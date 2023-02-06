В Омской области голодные кошки две недели ели лицо своей хозяйки

В Саргатском районе Омской области силовики устанавливают все причины смерти 62-летней пенсионерки. Её тело нашли в одном из частных домов в деревне Тамбовка, передаёт gorod55. ru.

Предположительно, пенсионерка умерла примерно неделю назад от сердечной недостаточности. Однако точная причина смерти будет установлена после гистологического исследования.

"Тело женщины было обнаружено 1 февраля. На лице у женщины обнаружены следы от укусов животных. Здесь же в помещении находились две домашние кошки, которые, вероятно, и объели хозяйку", — пояснили в экстренных службах.

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