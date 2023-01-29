Кошки, которые всегда будут рядом с вами

Многие ошибочно полагают, что, в отличие от любящих и преданных собак, кошки отстранены, сдержанны и подлы. Однака, как и собаки, кошки чувствительны и дружелюбны, с естественным любопытством и желанием проводить время со своими людьми.

Сибирский кот

Кошки могут быть очень ласковыми и игривыми, и часто становятся отличными компаньонами, которые останутся с вами, несмотря ни на что. Есть определенные породы, которые выделяются как одни из самых дружелюбных кошек, которые прекрасно дополняют вашу семью, и как только вы принесете одного из этих милых кошек домой, вы, вероятно, свяжетесь с ним на всю жизнь.

Сегодня рассказываем о них.

Сибирские кошки

Сибирские кошки — приятные компаньоны, известные своим добродушием, дружелюбием по отношению к другим домашним животным и превосходным отношением к детям. Сибиряки медленно взрослеют, пока им не исполнится почти пять лет, а это означает, что они будут оставаться игривыми и похожими на котят в течение довольно долгого времени.

Мейн-Куны

Известные своим большим размером и сильным чувством лояльности, мейн-куны — ласковые кошки, которым нравится играть и проводить время со своими хозяевами. Мейн-куны очень умны, очень общительны, и нередко они следуют за вами, не заботясь о вашем личном пространстве.

Рэгдоллы

Крупные и привлекательные кошки породы Рэгдолл — нежные гиганты, из которых получаются отличные домашние питомцы, особенно для тех, у кого есть дети. Кошки породы рэгдолл любят, когда их держат на руках, их название происходит от привычки обмякать на руках, когда их берут на руки.

Персидские кошки

Известные своей роскошной шерстью, персидские кошки были домашними кошками, прижимаясь к своим людям на протяжении сотен лет. Персы — любопытные, милые кошки, которые любят общаться, даже с вашей семейной собакой.

Абиссинские

Абиссинские кошки известны тем, что умны и любопытны, что делает их очень общительными и чрезвычайно игривыми. Они верные компаньоны, которым нравится быть рядом со своими людьми, часто постоянно следуют за ними по дому.

Сфинксы

Недостаток меха у сфинксов компенсируется любовью, поскольку они являются одной из лучших пород кошек для тех, кто ищет компанию. Эта преданная порода игривая, умная и любящая; Кошки сфинксы, скорее всего, будут всегда лежать рядом с вами.

Сиамские

Сиамских кошек часто называют собачьими за их преданный, ласковый характер и доверчивый, мягкий нрав. Они очень чувствительны, любят, когда их обнимают, и предпочитают всегда быть рядом со своими людьми.

Шотландские вислоухие

Шотландские вислоухие кошки с загнутыми ушами и милыми круглыми мордашками любимы за их спокойный и ласковый характер. Спокойные и легко приспосабливаемые, шотландские вислоухие идеально подходят для семей, и, хотя они любят обниматься, они обычно тихие и менее требовательные, чем другие породы.

Экзотические короткошерстные

Экзотические короткошерстные кошки обладают игривым, милым и покладистым характером, что делает их идеальным домашним питомцем. Хотя экзотические короткошерстные временами игривы, они стремятся прижаться друг к другу и, как правило, тихие и сдержанные.

Египетский Мау

Длинные, худощавые и царственные, египетские мау — ласковая, верная порода, которая известна тем, что привязана к одному конкретному человеку, но будет общаться практически со всеми, как только они потеплеют к ним. Они игривы и хорошо ладят с другими кошками и даже членами семьи собак.