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Разведённые россиянки сообщают в военкоматах данные об алиментщиках-уклонистах

Общество

В России зафиксирована масса случаев, когда бывшие жены сообщают военкоматам места проживания и работы экс-мужей, имеющих огромные долги по алиментам. Многие рассчитывают поправить финансовое положение за счёт начислений мобилизованным, сообщает проект "Монокуляр".

Разведённые россиянки сообщают в военкоматах данные об алиментщиках-уклонистах

Действительно, в стране сотни тысяч горе-отцов, "бегающих" от выплат своим детям или выплачивающим копейки с "белой" зарплаты. Алименты со 195 тысяч рублей в месяц могут оказаться неплохим подспорьем для бывших семей, дети в которых не видят нормальной жизни по причине отсутствия средств от папаш. Особенно в провинции, где средняя зарплата — 25-30 тысяч рублей, а получить алименты в 5-10 тысяч "уже радость".

Но решение самостоятельно "сдать" бывшего военкоматам, чтобы "зажить с ребенком достойно" — не самое очевидное с точки зрения этики, поэтому оно вызывает жесткую дискуссию.

  • Для многих это за гранью разумного.
  • Для многих это нормальный способ "получить с должника деньги на его же детей".

При этом власти обсуждают "закрытие" алиментов мобилизованных за государственный счет, но решение пока не принято.

"У моего бывшего мужа долги по алиментам больше миллиона рублей. Как дети должны существовать?”, — задается вопросом женщина, которая уже отдала военкомату данные бывшего мужа.

"Развелась, сейчас снова в декрете, без мужчины рядом. А у экс-мужа нет недвижимости, нет банковской карточки и мысли о том, как добиться того, чтобы ребенок жил в нормальных условиях, в голове никогда не возникало", — цитируют другую россиянку журналисты "Мойки-78".

При этом большая часть мужчин категорически против такой инициативы. Они считают, что фронт ничего не выиграет, получив в свои ряды толстых, инфантильных, ранее не служивших безработных с долгами семьям. Звучит и идея о том, что "вероятность погибнуть, чтобы погреть душу "разведенке и брошенке", — слишком большая цена".

"Достаточно внести в закон поправку, обязывающую распорядителя (маму ребенка) отчитываться перед вторым родителем, "куда тратятся деньги", и сделать факт недобросовестного распоряжения средствами на содержание ребёнка ненадлежащим исполнением родительских прав — и ситуация изменится в корне", — пишут в обсуждениях.

Их участники предлагают "чтобы не было постыдных разборок, разрешить тратить алименты — особенно, когда они значительны, — только на ребенка, его питание, игрушки, занятия, обучение, одежду-обувь, отдых, на ЖКХ и т. д". Таким образом будет исключена ситуация, когда алименты потрачены на "маникюры, тренажеры, одежду бывшей жены, ее отдых с подругами или поездку на курорт или, упаси боже, на погашение кредитов нового мужчины".

По данным издания, 20 сентября поисковики "Яндекс" и Google зафиксировали десятки тысяч запросов, "как получить алименты с мобилизованных", со всей России.

Мужчины же снова "подняли на щит" идею делать обязательный ДНК-тест в роддомах и при разводах, чтобы уточнить отцовство и "не воспитывать, растить, оплачивать ребенка от чужого мужчины, не зная об этом".

Что характерно, мобилизованный может воспользоваться своим правом на приостановление исполнительных производств. Об этом не все знают, но такая возможность есть.

  1. Согласно ст. 40 ФЗ "Об исполнительном производстве, по заявлению должников, призванных в рамках частичной мобилизации" исполнительное производство в отношении них подлежит приостановлению.
  2. При этом многие юристы утверждают, что долги по алиментам приостановлению не подлежат. Так, например, Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям —  утверждает о том, что исполнительные производства по алиментным долгам приостанавливаться не будут.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Наталия Красовская
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