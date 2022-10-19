Пономарёва об окончании частичной мобилизации в Москве: идти в военкомат нужно

Некоторым жителям Москвы придётся явиться в военкомат даже после объявления об окончании частичной мобилизации в столице, пояснила юрист Елена Пономарёва.

По словам эксперта, тем, кому пришла повестка до обеда 17 октября, в военкомате официально разъяснят, что призыв окончен.

"В военкомате человека ставят в известность, что он не будет участвовать в частичной мобилизации в связи с тем, что определённое количество людей уже задействовано", — пояснила юрист в беседе с Москвой 24.

Как пояснили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, те граждане, которые получили повестку до обеда 17 октября, могут в военкомат не приходить.