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Автор Александр Шторм

Россиян ждут алимент-договоры, тесты ДНК и отцовский капитал

Общество » Семья » Кошелек

Российское общество всколыхнули предложения властей, общественников и экспертов ввести "отцовский капитал", "алимент-договоры" и ДНК-тесты при разводе.

Россиян ждут алимент-договоры, тесты ДНК и отцовский капитал

В частности, обсуждается предложение члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко о введении в практику выплаты "отцовского капитала" в размере 639,4 тысячи рублей.

По его словам, на эту сумму смогут претендовать мужчины при рождении трёх и более детей в одной семье. Письмо с этим предложением было направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. По данным СМИ, правительство относится к этой идее "положительно".

Помимо этого, есть предложение расширить использование материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Также чиновники готовы ввести пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребёнка.

Рыбальченко, по сути, предложил разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография".

Женщины уже в недоумении, за какие заслуги в данном случае платить мужчинам, долги которых по алиментам уже исчисляются миллиардами рублей.

Хотя в прессе уже появились сообщения, что злостные алиментщики будут назначены новыми "врагами народа". Им, по сути, закроют все лазейки: заработок будут искать и частично забирать даже со счетов "электронных денег", "таксометров" и прочих "промежуточных счетов".

Также уже нельзя будет отделаться от судимости, отсылая "по 1000–5000 рублей в месяц" при большом доходе.

К тому же появился проект, согласно которому при разводе семьи с детьми обязательным станет текст ДНК (чтобы достоверно определить перед назначением алиментов, от этого ли мужчины рождены дети).

Не менее резонансно предложение ввести "договор о тратах алиментов", заключаемый с экс-женами, об этом сообщают "Новости на каждый день".

О чём речь? Планируется, что перед разводом в случае наличия детей будет обязательно делаться (за счёт подавшей на развод стороны или государства) ДНК-текст на родство (кроме случаев усыновлений и удочерений детей).

Разумеется, если ребёнок окажется "зачатым на стороне", не от главы семейства, последний будет освобождён от уплаты алиментов (с момента получения ДНК-теста, ранее выплаченные — не возвращаются).

В отдельном договоре также могут оговариваться и траты бывшей супруги — например, с алиментов невозможно будет

  • покупать гаджеты,
  • тратить их на модную одежду,
  • отпуска с новыми мужьями,
  • развлечения и т. д.

Кстати, недавно СМИ публиковали итоги соцопроса десятков тысяч мужчин о том, почему они "ходят налево" и разводятся.

Основные претензии к женам (извините за термины, цитата по "Стране и народ") — это

  • "пополнела",
  • "обабилась",
  • "стала коровой",
  • "заросла целлюлитом",
  • "пиление" и "вынос мозга".

Женщины же в аналогичном опросе рассказали, что не намерены тратить свою жизнь на "серых, пузатых, бедных и бесперспективных провинциалов".

"У нас уже имеется материнский капитал, смысла придумывать отцовский капитал нет никакого. По сути, это означает, что дополнительно к материнскому капиталу государство должно выплатить ещё и отцовский капитал.

Но не забываем о том, что речь идёт о помощи семье, о помощи в воспитании детей. Дети общие, поэтому, кто получает, не имеет никакого значения", — отозвался на инициативы проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Авторы проекта "Адекват" предложили осмыслить тему в первую очередь с точки зрения её удельной эффективности.

По словам экспертов, процент третьих родов в России — 13-14, или около 200 тысяч в абсолютных величинах. Умножаем на сегодняшний размер маткапитала — получаем цену вопроса в размере примерно 90 миллиардов рублей в год.

Сколько дополнительных рождений способна дать эта программа? По оптимистической оценке, плюс 20%, тысяч сорок в год, и увеличенный на этот же процент бюджет программы, то есть примерно 110 миллиардов.

Если есть ресурс запустить эту программу поверх (то есть не за счёт) всего остального демографического стимулирования — надо запускать; в таком случае это уже вопрос не столько стимулирования, сколько соцподдержки.

Если такого ресурса нет, надо думать, считать и обосновывать, будут ли эти 110 миллиардов в год эффективнее, если стимулировать ими рождение третьего ребёнка, а не первого.

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В России предложили ввести новый вид алиментов
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы днк разводы алименты бедность демография татьяна голикова александр сафонов сергей рыбальченко семейные отношения материнский капитал
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