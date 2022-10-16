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Кончаловский об отъезде Пугачёвой за рубеж: От своей супруги я бы такого ожидал

Общество

Алла Пугачёва с детьми покинула Россию в конце сентября. Поступок Примадонны прокомментировал режиссёр Егор Кончаловский.

Кончаловский об отъезде Пугачёвой за рубеж: От своей супруги я бы такого ожидал

Народная артистка СССР вернулась в Россию ненадолго. За призывом признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным* последовал артистки отъезд в Израиль.

Поклонники Пугачёвой разделились на два лагеря. Одни хвалили певицу за позицию, другие обрушились на певицу с критикой.

Режиссёр Егор Кончаловский считает поступок Примадонны понятным.

"Алла Борисовна, действительно, эпоха … По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал", — цитирует слова кинодеятеля "Комсомольская правда".

Ранее Пугачёва обратилась к поклонникам из Израиля.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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