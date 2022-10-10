Пугачёва обратилась к россиянам из Израиля: "Отличать правду от лжи"

Уехавшая за рубеж Алла Пугачёва рассказала поклонникам из России, где она сейчас находится и чем занимается.

Народная артистка СССР обратилась к тем, кто её поддерживает.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой Земле. Я Счастлива", — написала Примадонна в своём микроблоге.

Певица опубликовала жизнеутверждающее фото на фоне морского побережья. Примадонна в шортах и футболке широко улыбается.

Ранее Алла Борисовна резко ответила на нападки недоброжелателей. Она заявила, что те, кто критикует её позицию, были холопами, а стали рабами.