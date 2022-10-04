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Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Общество

Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.

Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"

Примадонна написала эмоциональный пост в своём микроблоге.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", — высказалась народная артистка СССР.

Пост Аллы Борисовны прокомментировала Ксения Собчак.

"Им увы нравятся те, кого "назначили", нравиться… в этом трагедия", — написала журналистка под публикацией певицы.

Подписчики Пугачёвой в комментариях разделились на два лагеря. Одни принялись восхвалять легендарную артистку, а другие продолжили критиковать позицию Примадонны.

"Алла Борисовна, если бы сейчас начали продавать книгу с вашими мыслями, афоризмами, я точно стоял бы в первом ряду покупателей":

"Я всегда любила и уважала! Продолжаю! Ничего не изменилось";

"Гениальная женщина века", — писали поклонники певицы.

Другая часть публики была настроена менее дружелюбно.

"Ай, ай, ай. Во, как задело. Раскрылась бабушка. Холопы там или рабы не вам судить, теперь думайте, кто вы и кем будут ваши внуки";

"До вас нет никому дела давно. Что вы из себя возомнили? Нормальные люди сейчас переживают и мыслят о другом и о других", — отчитывали артистку в Сети.

Ранее сообщалось, что перед отъездом из России Пугачёва выставила свой замок на продажу.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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