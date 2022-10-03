Ижевские власти планируют создать сквер в память о погибших при стрельбе в школе

Председатель Гордумы в Ижевске Фарит Губаев заявил, что парламентарий Марина Нужина выступила за создание сквера возле школы №88, в которой недавно произошла трагедия.

По информации udm-info.ru, местные жители, в том числе ученики, родственники погибших и получивших ранения людей поддержали идею депутата. Как отметили журналисты, члены Гордумы продолжат обсуждать инициативу с преподавателями, школьниками и другими гражданами.

Ранее сообщалось, что руководителя частной охранной организации, сотрудники которой защищали учебное заведение, арестовали.