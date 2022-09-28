Директора ЧОПа, под охраной которого была школа в Ижевске, арестовали

На директора ЧОП "Щит", отвечавшего за охрану ижевской школы, в которой бывший выпускник открыл стрельбу по детям, наложили домашний арест сроком на два месяца.

Об этом уведомили в пресс-службе судов общей юрисдикции Удмуртии. Обвинение главы охранной организации проходит по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, и повлекших в результате смерть двух или более лиц.

В результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска было убито 17 человек, ранения получили 20. В республике объявлен траур до 29 сентября.