На директора ЧОП "Щит", отвечавшего за охрану ижевской школы, в которой бывший выпускник открыл стрельбу по детям, наложили домашний арест сроком на два месяца.
Об этом уведомили в пресс-службе судов общей юрисдикции Удмуртии. Обвинение главы охранной организации проходит по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, и повлекших в результате смерть двух или более лиц.
В результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска было убито 17 человек, ранения получили 20. В республике объявлен траур до 29 сентября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.