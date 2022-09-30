В Госдуме предложили ограничить доступ на школьные территории

Депутаты ГД РФ Сергей Каргинов и Иван Сухарев предлагают ввести режим допуска граждан на территории школ РФ.

На имя вице-премьера Татьяны Голиковой отправлено соответствующее письмо.

В обращении законодатели отмечают, что в связи с трагедией в Ижевске нужно срочно принимать действенные меры по повышению уровня безопасности в школах и д/садах.

Парламентарии предложили усилить контроль за проходом граждан в общеобразовательные учреждения и запрететить нахождение посторонних людей на этих территориях в период проведения занятий.

"Оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5-3 м, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам", — цитирует сообщение RT.

Депутаты также отметили, что родительские собрания надо проводить только вечером и без присутствия воспитанников.